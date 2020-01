Nathalie Guetta, l'appello in diretta tv con Caterina Balivo: «Aiutate l'Australia»

Nathalie Guetta sbotta in diretta a Vieni da me: «Basta, pietà!». Caterina Balivo reagisce così. Oggi, la Natalina di Don Matteo è stata ospite nel salotto di Rai1 e si è raccontata a cuore aperto. Dalla vita privata alla carriera.

Nathalie Guetta ha partecipato allo spazio della "cassettiera" e ha parlato anche della sua battaglia per l'ambiente. «L'Australia sta bruciando. Prima l'Amazzonia. I ricchi del mondo dovrebbero donare per fermare tutto questo. Tra poco non respireremo più, c'è un caldo anomalo. Basta, pietà!», è l'appello accorato dell'attrice francese. Caterina Balivo ascolta commossa.

Poi si cambia argomento e si parla del fratello David Guetta. «Se andiamo d'accordo? Molto, ci vediamo solo a Natale», conclude ironica l'attrice.

