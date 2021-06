«Vincenzo Malinconico Avvocato», terminate le riprese della nuova fiction Rai: trama e anticipazioni

Le riprese della nuova fiction Rai «Vincenzo Malinconico avvocato» sono appena concluse: si tratta di una coproduzione Rai Fiction-Viola Film, diretta da Alessandro Angelini e tratta dai romanzi di Diego De Silva, editi da Giulio Einaudi Editore. L' avvocato Vincenzo Malinconico è interpretato da Massimiliano Gallo. Accanto a lui ci sarà un cast di tutto rispetto composto da Lina Sastri, Denise Capezza, Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, Giovanni Ludeno, Luca Gallone e con Ana Caterina Murariu e Michele Placido.

Trama

Vincenzo Maliconico è semi-disoccupato, semi-divorziato, semi-felice ed un avvocato d'insuccesso che ha sempre un pensiero fuori tema per la testa. Difende amici e parenti in contenziosi abbastanza banali che spesso nenache vince e conduce una vita sentimentale sui generis: è infatti separato con due figli e piace alle donne per la sua insicurezza senza mai

realizzarsi concretamente sul piano sentimentale. Le riprese della serie, della durata di 16 settimane, si stanno svolgendo tra Roma e Salerno.