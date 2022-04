Vincenzo Mollica a Domenica In, la sorpresa in diretta e l'ironia sulla malattia: «Ci intravediamo»

Vincenzo Mollica ha da poco ricevuto il Premio Siae "Microfono D'oro" e ha festeggiato a Domenica In in compagnia della moglie, di Mara Venier, Mogol, Enrico Mentana e Stefania Sandrelli. Dopo aver parlato della sua famiglia e degli amori della sua vita, la moglie e la figlia Caterina, ha ricevuto una sorpresa in diretta: Francesco Guccini si è collegato telefonicamente per raccontare la loro amicizia e alcuni aneddoti. In video anche Giorgio Panariello.

Per la prima volta la Siae ha conferito questo riconoscimento dedicandolo al grande giornalista. «Questo premio è nato con lui», ha spiegato Mogol. Enrico Mentana ha poi raccontato i retroscena di quando hanno iniziato insieme al Tg1 più di quarant'anni fa. Un clima di festa per celebrare un uomo che ha fatto la storia del giornalismo, della tv e dello spettacolo.

Mollica ha fatto riferimento alla sua malattia e alla cecità che lo ha colpito con ironia: «Adesso che non vedo più una minchia mi sono scelto gli occhi più belli, quelli di mia moglie e mia figlia Caterina». Con una battuta ha anche risposto alla conduttrice Mara Venier che aveva chiesto se lui e Guccini si vedevano qualche volta. «La parola non è giusta Mara, ci intravediamo». «Tu vedi più di tutti perché vedi con il cuore e l'intelligenza», le parole della Venier.