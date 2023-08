Vincenzo Mollica, il giornalista diventa sindaco per un giorno

Da giornalista a sindaco, ma solo per un giorno. A Castione della Presolana, nella Valle Seriana, dove Vincenzo Mollica ha casa e trascorre le vacanze da oltre 50 anni: già testimonial della ventesima edizione dei «Mercatini di Natale», ora l’amministrazione guidata da Angelo Migliorati ha voluto donargli la fascia tricolore per il suo settantesimo compleanno, caduto il 27 gennaio scorso. Domani, alle 11, Mollica sarà accolto in municipio e presiederà una riunione con i responsabili di area e la giunta; poi, in piazza, incontrerà i consiglieri e la popolazione per un saluto e una riflessione sul futuro del paese: e, in qualità di primo cittadino, suoi atti e decisioni avranno valenza ufficiale.