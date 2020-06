Vita in Diretta, insultato l'inviato durante il collegamento a Roma e Alberto Matano lo avverte: «Stai attento»

Vita in Diretta, insultato l'inviato durante il collegamento a Roma. Alberto Matano preoccupato: «Stai attento». Fuori programma, oggi, durante la puntata del salotto di Rai1. Alberto Matano si collega con l'inviato Luca Forlani che si trova a Roma per parlare della regolamentazione dei monopattini.

Forlani conduce il collegamento spostandosi in monopattino, da via del Corso a via del Tritone, tra il traffico di Roma. Matano chiede preoccupato: «Ma anche gli operatori sono in monopattino? Stai attento». Forlani risponde divertito: «No, loro sono a piedi».

Ma durante lo scambio di battute, passa un automobilista che insulta l'inviato chiedendogli in malo modo di spostarsi. Interviene Matano: «Non ho sentito esattamente cosa ha detto, ma fermatevi. Mi viene l'ansia a vedervi in mezzo alla strada».

Ultimo aggiornamento: 19:15

