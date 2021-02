Striscia, Vittorio Brumotti aggredito a calci e pugni a Brescia: «Ho temuto il peggio»

Vittorio Brumotti aggredito da un gruppo di spacciatori a Brescia. L'inviato di Striscia la Notizia ha commentato l'accaduto sul sito ufficiale del tg satirico di Canale 5: «È l’aggressione più violenta che abbia mai subito. Ho temuto il peggio, ma questo non mi scoraggia ad andare avanti nella battaglia per liberare le piazze d’Italia dalla droga». Questa mattina a Brescia, in via Rizzo, Brumotti e due operatori di Striscia sono stati assaliti da tre spacciatori con pugni, calci e sputi durante le riprese di un servizio sullo spaccio di droga.

«È l’aggressione più violenta che abbia subito. Ho avuto paura», ha detto il nostro inviato @brumottistar https://t.co/tmTn81fyNs — Striscia la notizia (@Striscia) February 20, 2021

Gli spacciatori hanno danneggiato anche il furgone della troupe, due telecamere e la bici di Brumotti. L’inviato era andato a Brescia dopo numerose segnalazioni da parte di cittadini, esasperati dall'attività di spaccio alla luce del sole in una zona frequentata anche da famiglie e bambini. L'aggressione è stata fermata dall'arrivo delle forze dell'ordine, che hanno portato in caserma i tre per accertamenti. Il servizio andrà in onda la prossima settimana a Striscia la Notizia.

