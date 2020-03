Live, Vittorio Feltri furioso su twitter contro Barbara D'Urso: «Mi ha teso un agguato, il suo programma è un canile»

Vittorio Feltri furioso su twitter contro Barbara D'Urso: «Mi ha teso un agguato. Il suo programma è un canile». Dopo la condanna di Harvey Weinstein, Asia Argento è tornata a parlare a Live e a confrontarsi con gli ospiti di Barbara D'Urso, tra cui il direttore Feltri con cui si è spesso scontrata anche in passato.

Vittorio Feltri, Giuseppe Cruciani, Lory Del Santo si sono confrontati durante la diretta di Live non è la D'Urso con Asia Argento sul caso Harvey Weinstein. Il direttore che ha prima ascoltato, stranamente in silenzio, quando però ha tentato di replicare all'Argento che, tra l'altro, ha detto di averlo querelato, ha cercato di dire la sua invano andando su tutte le furie, alzandosi e minacciando di abbandonare lo studio: «Non vengo qui a fare il buffone. Già mi avete fatto stare come un cog***ne qua fuori ad aspettare». Barbara D'Urso prova a farlo calmare mentre la Argento rincara la dose «Mi ha chiamata prostituta! Se non è vero perché il suo avvocato ha offerto del denaro al mio per annullare la querela nei suoi confronti?». Al termine del blocco Feltri su twitter ha lancoato delle pesanti accuse nei confronti della padrona di casa: «Barbara D’Urso mi ha teso un agguato per santificare Asia Argento. Il suo programma è un canile. Non solo mi ha impedito di parlare, ma le sue segretarie, come le chiama lei, mi hanno trascinato nello studio dove non volevo andare fiutando lo schifo. Scemo io».



