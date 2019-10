Verissimo, Vittorio Magazzù: «Rosy Abate 2? Uno dei protagonisti morirà»

Sabato 5 Ottobre 2019, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 18:16

È noto al pubblico televisivo come il figlio dila fiction televisiva targata Mediaset, maha iniziato dal teatro. A Verissimo racconta di quando ha capito che poteva fare della recitazione un mestiere e di quando ha conosciuto suo padre. C'è anche qualche anticipazione sul finale diTra pochissimi giorni, infatti, suverrà trasmessa la puntata finale della fiction.«Io sono la pecora nera della famiglia, sono tutti avvocati. Anche il cane fa giurisprudenza». Il 22enne però ha compreso presto che avrebbe dovuto rinunciare alla toga per essere felice: «Facevo teatro al liceo, tragedie greche a Siracusa. Ho capito che la passione poteva diventare un lavoro quando la gente esterna mi diceva che ero bravo». Su di lui la collega e compagna sul setha spiegato: «Come si dice a Napoli ha la caz***ma».«A sei anni e mezzo ho trovato papà, non lo conoscevo. Giocavo a calcetto e a un certo punto vedevo che una figura maschile veniva a prendere tutti i miei compagni». Non restava che chiedere alla mamma spiegazioni: «'Dimmi la verità papà è morto' le dissi e lei 'No, perché?' 'Perché solo i morti non chiamano mai'».«La prima cosa che ho chiesto a mio padre è stata 'Vuoi giocare a pallone?'». Sul set interpreta il ruolo di un figlio separato dalla madre Rosy Abate e svela: «Nel finale morirà uno dei protagonisti. Nessuno si salva».