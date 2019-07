Sgarbi: «Mughini voleva picchiarmi, ho preso la sedia per difendermi»

Giovedì 25 Luglio 2019, 19:48 - Ultimo aggiornamento: 25-07-2019 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha commentato sul suo profilo Facebook la lite con Giampiero Mughini in diretta a Stasera Italia. In un video, il critico d'arte, mentre si fa la barba, spiega ai follower le ragioni che lo hanno spinto all'accesa discussione, terminata con insulti e una sedia in mano.dice che già prima della diretta ci sarebbe stato uno screzio: «Mughini ha usato per un suo programma un mio intervento video su Balotelli , destinato a Tiki Taka, senza che io lo sapessi. E invece di ringraziarmi, ha detto che avevo detto scemenze. Così, sono entrato in studio già mal disposto. Poi quando siamo entrati, è venuto fuori come sempre che la magistratura è la salvezza del mondo e io ho detto 'No', è l'ennesima volontà di far passare l'Italia per un paese governato da delinquenti».E sull'acceso diverbio, trasformatosi quasi in uno scontro fisico, ha detto: «. La violenza si deve fermare alle parole. Ma quando Mughini viene per picchiarmi, io cerco di difendermi. Quindi ho preso una sedia per metterla fra me e lui. La violenza delle parole è l'ultima forma di violenza che ci è concessa, è uno scambio di passioni. La mia è passione». Sull'account Facebook di Mughini, al momento, non sarebbe apparsa alcuna replica.