“Una Voce per Padre Pio”, il Gran Galà in onda venerdì sera su Rai 1

Giovedì 4 Luglio 2019, 18:25

È tutto pronto su Rai 1 per il Gran Galà di “Una Voce per Padre Pio”, in onda venerdì 5 luglio, alle 21.20. Questa sarà un’edizione speciale per il programma, nato da un’idea di Enzo Palumbo che compie 20 anni di televisione e racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento di Padre Pio: dare sollievo alla sofferenza umana. La vita, la spiritualità, la dimensione mistica di Padre Pio, raccontati in una serata tv di musica e di solidarietà con un unico grande denominatore comune: conoscere e far conoscere il Santo frate di Pietrelcina.Flavio Insinna sarà il padrone di casa per un’ appuntamento che riunisce i grandi nomi della musica e dello spettacolo: Al Bano, Romina Power, Lina Sastri, Lino Banfi, Stefania Sandrelli, Anna Tatangelo, Gloria Guida, Gabriele Cirilli, Michele Placido, Francesco Testi.Sul palco, la Grande Orchestra “I suoni del Sud” diretta dal Maestro Alterisio Paoletti. Ad arricchire il programma non mancheranno momenti di riflessione con alcuni confratelli di Padre Pio; testimonianze di Fede e storie di chi ce l’ha fatta grazie alla cooperazione internazionale. Enzo Palumbo ricorderà la “mission” di “Una Voce per Padre Pio Onlus”. Non mancheranno collegamenti dalla Costa d’Avorio dell’attore Francesco Testi.Anche l’edizione 2019 sarà legata ad una Campagna di raccolta fondi “Padre Pio Social Aide”, sostenuta da Responsabilità Sociale Rai, a supporto dei progetti dell’Associazione “Una Voce Per Padre Pio Onlus”. Il “Progetto Italia” a favore di opere di sviluppo e di sostegno sociale nel nostro Paese e il “Progetto Africa” per sostenere la copertura dei costi di gestione delle strutture attive in Costa D’Avorio e la costruzione di una clinica internazionale polivalente “Le paradis de Padre Pio”. Fino al 15 luglio, è possibile donare 2 euro al 45531, inviando un sms da cellulare oppure 5 o 10 euro da rete fissa