“Voice Anatomy”, nuovo appuntamento con Pino Insegno martedì 16 febbraio su Rai 2

Tra ironia e serietà, Pino Insegno ci conduce in un nuovo appuntamento alla scoperta del mondo della voce con “Voice Anatomy”, in onda martedì 16 marzo in seconda serata su Rai2. Questa volta ci racconterà quanto siano legate voce e paura, fermandosi a sottolineare quali siano le differenze e le similitudini tra voci impaurite e voci che spaventano: cosa succede alla nostra voce quando abbiamo paura? Come controllarla? Come liberarsi della paura, anche la più grande, con la sola voce? Qual è la voce che fa più paura?

APPROFONDIMENTI TV Domenica In, il selfie di Aiello con Mara Venier diventa virale:... L'INTERVISTA Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis: «Debutto in tv ma lontano... DOMENICA IN Domenica In, Mara Venier scoppia in lacrime: «Non ne possiamo...

Domenica In, il selfie di Aiello con Mara Venier diventa virale: «Zia Mara è tanta roba»

Ad intervenire saranno l’eclettico Morgan che ci racconterà il suo rapporto con la paura e che alla fine si sottoporrà alla lezione di dizione del professor Andrea Papalotti; interverrà poi il compositore e musicista Claudio Simonetti, fondatore del gruppo Goblin che si è contraddistinto nella composizione di colonne sonore di film horror, oltre agli ospiti del cast fisso come l’imitatore Claudio Lauretta, l’influencer e doppiatore TheMerluzz, il professor Franco Fussi, l’attrice e cantante Nicole Magolie.

Non mancheranno poi le esibizioni della resident band Cluster, della ballerina Roberta Siciliano e la performance finale di Albert Hera a cui spetterà il compito di raccontare in suoni quanto successo durante la puntata. “Voice Anatomy” nasce da un’idea di Alessia Navarro, scritto da Alessia Navarro, Dario Di Gennaro, Gian Marco Di Gennaro, David Abatecola, Fabio Appetito, con la regia di Francesco Ebner. Capo autore Dario di Gennaro, capoprogetto Vittorio Gaudiani. Le coreografie sono di Claudio Ferraro.

Ultimo aggiornamento: 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA