Volano stracci tra Francesca De Andrè e il suo ex Giorgio Tambellini: «Fatti curare, sei da sert»

Giovedì 13 Giugno 2019, 01:13 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 06:30

Martina Nasoni ha vinto il Grande Fratello 2019, ma sulla poltrona di Live non è la D'Urso c'è Francesca De Andrè accompagnata dal suo neo fidanzato Gennaro Lillio. La De Andrè, tanto per cambiare, ha litigato furiosamente con tutti e in particolare con Giorgio Tambellini, il suo ex: «Fatti curare, sei da sert».«Mi viene il vomito perchè doveva cercarmi fuori, lontano dai riflettori dello spettacolo, e invece me lo ritrovo qui» Inizia così la lite tra Francesca De Andrè e il suo ex Giorgio Tambellini a Live non è la D'Urso.Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello, dove ha conosciuto il suo neo fidanzato Gennaro Lillio, ha voluto fare tutte le verifiche del caso ed ha ascoltato il famoso vocale in cui la sua amica le racconta cosa ha fatto Giorgio in auto con una ragazza misteriosa.«Ad oggi conosco anche il vocale di Giorgio, dei servizietti che si è fatto fare in macchina e, detto questo, non ho molto da aggiungere. Se una persona aveva qualcosa da dire avrebbe fatto una chiamata, se è qui stasera è perchè è evidente che ha chiesto dei soldi. Si è fatto pagare, perchè i suoi sicuramente non gli passano più niente. Da quando sono andata via è ripiombato in tutti i vizi da cui era uscito».Giorgio Tambellini, come sempre sopra le righe ribatte sornione: «Buonasera cara, come siete belli, sono felicissimo stasera. Sono venuto a dirtelo di persona che la pausa è finita».La De Andrè si scaglia contro il suo ex: «Ma sei ubriaco? Hai fatto uso di qualcosa? Ma ti rendi conto che ti sei fatto fare un servizietto in macchina e poi sei andato nel mio letto a dormire? Non c'è nessuna pausa. Fatti curare, sei da sert».