Walter Nudo è il re dei reality, dopo l'Isola anche il Gf Vip: ma in tv non ha mai trovato spazio

Martedì 11 Dicembre 2018, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 11-12-2018 11:34

è ufficialmente il re dei reality italiani. Vince la finale dele conquista la casa di Cinecittà quindici anni dopo l'Isola dei Famosi. Tanto che ora c'è chi scherza sul web: «Ora gli manca solo Ballando con le Stelle».L'attore e sportivo italo-canadese ha vinto per la sua semplicità .Ed è il primo vip in Italia a a segnare una doppietta. E' un portatore sano di simpatia, l'amico della porta accanto, il guru delle frasi a effetto (per chi le capisce, direbbe la Gialappa's). E' papà di due splendidi figli Elvis e Martin e si commuove quando vengono a trovarlo in studio. Le più romantiche si sciolgono quando confessa: «Non faccio l'amore da 10 mesi, da quando mi sono separato. Voglio ancora molto bene a mia moglie».Piace alle mamme, alle nonne. Eppure dopo un esordio con i fiocchi per Nudo, nella tv italiana, non c'è mai stato tantissimo spazio. Nel 1997 conduce con grande successo il programma televisivo "Colpo di Fulmine" con Alessia Marcuzzi, ma la tv non è il suo mondo e si dedica allo sport. È stato campione italiano di kumite nella categoria dei 75 kg nel 1987 e nel 2009 vince il campione italiano Endurance cat 3.5 d.Nel 2003 vince l'Isola dei Famosi. Ma è negli Usa che esercita la professione di attore. Nel 2009 recita nel film Hopeful Notes di Valerio Zanoli dove interpreta, recitando in inglese, il ruolo dell'ingegnere Alex. Per questa interpretazione è premiato al Festival ICFF di Toronto nel giugno 2013.Nell'aprile del 2011 stampa il suo libro "Ho alzato lo sguardo", nel quale racconta la sua vita e il suo rapporto con Dio.Nel dicembre 2014 partecipa come concorrente VIP al lancio del quiz televisivo di Pupo sul nuovo canale Agon Channel. Dall'11 settembre al 6 novembre 2015 è concorrente del programma Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti su Rai 1. Nel 2015 ha girato una serie televisiva in America, AGENT X, con Sharon Stone come protagonista.Dopo questa doppietta storica gli affideranno qualche programma?