Walter Nudo, che paura: due ischemie al cervello, operazione d'urgenza a Milano

Mercoledì 10 Aprile 2019, 14:51

Le condizioni di salute di Walter Nudo continuano a preoccupare i fan. Dagli esami effettuati a Los Angeles è emerso che Walter ha avuto due ischemie sul lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore. L’attore sta rientrando in Italia dove lo aspettano all'Ospedale Monzino di Milano per l'intervento. In tanti gli stanno manifestando affetto e vicinanza sui social in attesa di saperlo fuori pericolo.Andrea Mainardi, che ha vissuto l’esperienza del GFVip con lui, ha fatto sapere di averlo sentito: «Ha detto di non preoccuparsi e che adesso sta meglio. Forza amico mio, siamo tutti con te!», ha scritto tra le Stories di Instagram. Anche Enrico Silvestrin ha riferito di averlo sentito pochi fa da Los Angeles: «Mi ha detto che ha avuto un segnale di stop dal corpo. Il suo corpo gli ha detto Fermati! Io non posso pregare per lui, però i miei pensieri sono con te».