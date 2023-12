La magia delle piccole cose. Il lento scorrere del tempo. Il valore della dignità racchiuso in gesti sempre uguali, coltivando quiete passioni. «Perfect Days», che ha il ritmo ipnotico di «Paris, Texas» e i chiaroscuri de «Il cielo sopra Berlino», è il film della seconda giovinezza artistica di Wim Wenders. Una riflessione poetica sulla bellezza del quotidiano. Molto applaudito a Cannes, dove il suo protagonista, la superstar giapponese Koji Yakusho, in scena dal primo all'ultimo fotogramma, ha vinto la Palma per il miglior attore, arriverà in sala dal 4 gennaio distribuito da Lucky Red e rappresenta il Giappone nella shortlist dei titoli in gara per l'Oscar al film internazionale.

Del resto, l'interesse del regista tedesco per la cultura del Sol Levante è cosa nota, tra il cult-movie «Tokyo-Ga», il documentario dedicato allo stilista Yamamoto e, soprattutto, l'ammirazione antica per il cinema di Ozu. Dice: «Abbiamo girato "Perfect Days" a sessant'anni dall'ultimo film di Ozu realizzato a Tokyo, "Il gusto del sakè". Non a caso il nostro protagonista si chiama Hirayama».

Dunque Hirayama, lo straordinario antieroe del «qui e ora» al centro di tutta la storia: un uomo semplice, con una vita molto strutturata e fatta di giorni in apparenza sempre uguali. Di giorno pulisce i bagni pubblici della città, fotografa le foglie, ascolta a palla mentre guida il furgone le musicassette di Lou Reed, Patti Smith, Van Morrison e Otis Redding, la sera legge i libri di Faulkner e Patricia Highsmith. È appagato da una serena routine, e attraverso quello che legge o ascolta, grazie agli incontri che fa e alle foto che scatta, a poco a poco prendono forma la sua storia e il suo vissuto misterioso.

«L'idea del film è nata a Tokyo e non avrebbe potuto essere realizzata altrove» racconta Wenders che ha scritto la sceneggiatura con Takuma Takasaki. «Mi piace se una storia e la sua ambientazione sono entrambe una necessità. Dopo la pandemia il Giappone ha riscoperto l'essenza del bene comune, un'idea che in Europa purtroppo manca ed è sempre più cruciale. Finito il lockdown, noi abbiamo ricominciato con l'individualismo, mentre a Tokyo hanno dimostrato grande rispetto verso ciò che appartiene a tutti, come le aree verdi o le strade. A Berlino, invece, il parco vicino a casa mia è diventato una discarica». La scelta dei bagni pubblici come location? «È dovuta alla bellezza architettonica di quei luoghi. Sono rimasto stupito di quanto la cura di una toilette possa essere centrale nella vita sociale e nella cultura di una società».

Il film, girato in soli 17 giorni, è stato modellato su Yakusho, che in patria è una celebrità: «Ho scritto il ruolo del protagonista pensando a lui, sul set comunicavamo con il traduttore o a gesti, ma ci intendevamo a meraviglia, mi sono fidato della sua sensibilità e per tutto il tempo delle riprese l'ho chiamato Hirayama, come se stessimo girando un documentario».

Raffinato artefice di immagini di grande respiro, il regista glissa sulla definizione di film poetico: «La poesia non è attribuibile a un film, ma è piuttosto una scoperta, un dono che ricevi dai tuoi attori, dai luoghi, dalla luce che accarezza un racconto». In questo senso, i gesti che il protagonista compie ogni giorno, metodico, diventano una sorta di rituale laico: «Quella routine regala al protagonista la libertà di gestire la sua giornata, dando il giusto valore al presente senza curarsi del futuro. È la sua idea di stabilità». E la musica, come l'ha scelta? «Ho voluto le canzoni che mi sarebbe piaciuto ascoltare, anche se non ero sicuro che fosse giusto imporre i miei gusti a un personaggio giapponese. Poi mi hanno spiegato che i giovani giapponesi di quegli anni ascoltavano gli Stones e i Velvet Underground, proprio come me...».

«Perfect Days» è attraversato da lunghi silenzi e pochissimi dialoghi: «Il cinema di oggi è troppo violento e rumoroso, va troppo veloce, mentre tutti piuttosto avremmo bisogno di rallentare. Hirayama non vuole insegnare niente a nessuno, è contento di quello che fa, del suo lavoro umile e dei suoi tempi. Anche noi, come lui, dovremmo ritrovare un ritmo di vita più lento e sostenibile». Per il futuro del cinema non è preoccupato: «In America ho visto le sale piene e a Parigi i giovani fanno la fila per vedere un film di culto del passato come "Frank Costello faccia d'angelo"». Rappresentare il Giappone all'Oscar sulle prime lo ha sorpreso, «ma certo ne sono orgoglioso e sento la responsabilità».