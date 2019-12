Will & Grace, morta Shelley Morrison: era la celebre cameriera Rosario

È morta Shelley Morrison, l'attrice statunitense volto noto del telefilm «Will & Grace» dove ha interpretato Rosario Salazar, la cameriera di Karen Walker (Megan Mullally). Shelley è morta ieri all'età di 83 anni al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per complicazioni cardiache. Era sposata con lo scrittore Walter Dominguez. Dal 1999 al 2006 Morrison interpretò nella popolare serie tv «Will & Grace» Inez Consuelo Yolanda Rosario Salazar, spiccando per la sua brillante interpretazione in un cast che ha vinto il premio Screen Actors Guild come miglior gruppo in una serie comica. Originariamente scritto per un singolo episodio, il personaggio della cameriera si rivelò così popolare nei duetti con la protagonista Megan Mullally da conquistarsi un ruolo in tutte le otto stagioni della serie Nbc.

Nata con il vero nome di Rachel Mitrani a New York, nel quartiere del Bronx, il 26 ottobre 1936, da genitori ebrei spagnoli, ebbe una carriera precoce, iniziata in teatro e poi al cinema dal 1960, prevalentemente come attrice in ruoli etnici. Ha recitato in decine di serie televisive dai primi anni '60, tra cui «General Hospital», «Dottor Kildare» e «Il fuggitivo». In seguito è apparsa in episodi di «La famiglia Partridge», «Colombo», «L.A. Law - Avvocati a Los Angeles» e «La signora in giallo»

just got a bulletin on my phone that shelley morrison has passed. my heart is heavy. putting shelley, her beloved husband walter & their children in the light. thank you for your friendship & partnership, shell. you accomplished wonderful things in this world. you will be missed. pic.twitter.com/WeLGrWlRye — Megan Mullally (@MeganMullally) 2 dicembre 2019

Morrison ha conquistato anche una ventina di ruoli cinematografici, recitando spesso al fianco di grandi star di Hollywood. È apparsa nelle pellicole «La pelle che scotta» (1962), «Il castello del male» (1966), «Divorzio all'americana» (1967), «Come salvare un matrimonio e rovinare la propria vita» (1968), con Dean Martin, «Fuunny Girl» (1968), con Barbra Streisand, «L'oro di Mackenna» (1969), con Gregory Peck, «Una pazza storia d'amore» (1973), con regia di Paul Mazursky, «Breezy» (1973), con regia di Clint Eastwood, «Per fortuna c'è un ladro in famiglia» (1983), con la regia di Herbert Ross, «In campeggio a Beverly Hills» (1989) e «Mela e Tequila - Una pazza storia d'amore con sorpresa» (1997), con la regia di Andy Tennant e con Salma Hayek.

Ultimo aggiornamento: 10:18

