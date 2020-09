Will Smith fa impazzire i fan: la casa del Principe di Bel Air in affitto

Will Smith ne ha inventata una delle sue per farsi amare ancora di più dal suo vasto pubblico in tutto il mondo. L'attore, cantante e produttore è divenuto celebre, giovanissimo, per un ruolo davvero iconico: il Principe di Bel Air. La sitcom, fra le più seguite e amate di sempre, nel 2020 compie 30 anni. E per festeggiare questo attesissimo anniversario, "Willy" ha preparato una sorpresa mozzafiato.

Negli scorsi giorni, Will e i suoi colleghi del cast del Principe di Bel Air hanno fatto sapere che presto uscirà per la HBO un'attesissima reunion (a novembre per la festa del Ringraziamento). Ma Willy The Fresh Prince poteva fermarsi qui? Ovviamente no. Ecco che allora le sorprese diventano due. Per 5 notti e alla modica cifra di 30 dollari a notte, la villa dove il Principe di Bel Air è stato girato sarà affittabile su Airbnb.

A dare il grande annuncio è stato lo stesso Will Smith sui social con una foto insieme al suo collega nella serie, il Dj Jazzy Jeff, e sul sito ufficiale di Airbnb. 5 fortunati fan della serie anni '90 avranno l'occasione di dormire nel letto di Willy, fare un tuffo nella sua piscina e godersi una giornata da veri Principi. Un tuffo nel passato che in tanti vorrebbero vivere. La proverbiale simpatia di Will Smith avvolge tutta la presentazione dell'iniziativa per celebrare il 30° anniversario.



"Sono tornato! E questa volta, darò a voi le chiavi della mia ala della villa: ma la mia collezione di scarpe è off limits, chiaro?", scrive Smith sul sito Airbnb. Non sarà possibile cucinare e avere accesso alla cucina, ma come un vero Principe, il fortunato ospite sarà servito e riverito anche in questo, con delizie servite su piatti d'argento. E per rispettare tutte le norme di sicurezza anti-Covid, si godrà del soggiorno un ospite alla volta, in una villa sanificata da cima a fondo dal personale Airbnb.

Poteva finire così? Certo che no. "Per celebrare lo spirito di famiglia e comunità di questa casa", scrive Smith, "Airbnb farà una donazione ad una organizzazione di Philadelphia, la mia città, che supporta i giovani in difficoltà". Il prezzo per tutto questo è di soli 30 dollari (per una notte) e le uniche date disponibili saranno: 2, 5, 8, 11 e 14 ottobre 2020. Le prenotazioni saranno disponibili dal 29 settembre sul sito Airbnb. Chi sarà il nuovo fortunato "Principe di Bel Air"?



Ultimo aggiornamento: 18:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA