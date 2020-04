Will Smith e la reunion in quarantena del cast di «Willie il principe di Bel Air»

Una sorpresa decisamente gradita per tutti i fan di Willie, il principe di Bel Air. Will Smith, in piena quarantena per l'emergenza coronavirus, ha infatti organizzato una reunion social del cast della sit-com che lo ha reso famoso in tutto il mondo.

A quasi 30 anni dalla messa in onda della prima stagione di Willie il principe di Bel Air, Will Smith ha deciso di mandare in onda su Snapchat una videochiamata di gruppo. Insieme a lui, tutti quei personaggi che hanno fatto ridere il pubblico televisivo di tutto il mondo negli anni '90: Alfonso Ribeiro (il cugino Carlton Banks), Tatyana Ali (la cugina Ashley Banks), Karyn Parson (Hilary Banks), Daphne Maxwell Reid (la zia Vivian), Joseph Marcell (il maggiordomo Geoffrey) e Jazzy Jeff (l'amico Jazz).

La reunion, oltre che una gradita sorpresa per tutti i fan di Will Smith e della serie che lo portò alla fama mondiale, è stata anche l'occasione per sapere di più sul cast originale. Tutti gli attori, infatti, hanno raccontato come stanno vivendo la quarantena durante la pandemia, ma non solo: la videochiamata è stata un'occasione per ricordare i momenti più intensi vissuti durante le riprese della serie, durata sei stagioni, ma anche per onorare la memoria di James Avery, l'indimenticabile attore che nella sit-com interpretava lo zio Philip.

