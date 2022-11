Wilma Goich accusa l'ex Edoardo Vianello: «Ero sola quando è morta nostra figlia, lui non si è mosso da casa»

Wilma Goich si è lasciata andare ai ricordi nella casa del Grande Fratello Vip, parlando del rapporto con l'ex marito Edoardo Vianello, compagno sia nella vita che sul lato artistico, e della sua attuale moglie Frida.

Gf Vip, scatta il bacio tra Patrizia Rossetti e Attilio Romita: la reazione degli utenti è immediata

La morte della figlia

Wilma Goich per la prima volta ha parlato della dolorosa perdita della loro figlia Susanna, avvenuta ormai due anni fa, e della nuova moglie di Vianello, Frida, arrivata in famiglia inizialmente come donna delle pulizie e dopo un anno diventata la sua compagna. "Edoardo non era molto presente perché era molto preso dalla nuova famiglia probabilmente c'era anche una forma di gelosia da parte della nuova compagna", ha raccontato la concorrente.

L'ex marito non c'è stato neanche nel momento della morte della figlia e nel periodo passato ricoverata in una clinica. Wilma Goich crede che gran parte della colpa dell'assenza sia sua, ma che na parte ce l'abbia anche la moglie Frida:

«Sono passati due anni e mezzo da quando non c'è più mia figlia, lui non è mai venuto in clinica perché Frida diceva che avrebbe preso il Covid. Ho dovuto dirgli da sola che Susanna non c'era più, l'ho chiamato alle tre di notte, lui non si è mosso da casa, non so perché. Doveva essere lei a a dire vai. Se non l'ha fatto un pò di colpa ce l'ha anche lei , ma la maggior parte è sua perché doveva dire "me ne frego e vado da mia figlia". Era suo padre».