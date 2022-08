Mai come in questa edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini guarda più agli -anta che agli -enta. Ne è prova la partecipazione di Patrizia De Blanck (82 anni) alla settima edizione del reality, a cui dovrebbe aggiungersi anche quella di Wilma Goich. Classe 1945, la cantante potrebbe aggiungersi alla rosa dei concorrenti.

Wilma Goich, ipotesi Grande Fratello Vip: «Dipende più da me che da loro»

A rivelarlo è la stessa Goich, che in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv ha ammesso di essere stata contattata dalla produzione. «Diciamo che dipende più da me che da loro» confessa l'ex moglie di Edoardo Vianello, frenata dal pensiero di lasciare il nipote Gianlorenzo. «Per lui ero già un punto di riferimento, ma da quando è venuta a mancare sua madre (Susanna Vianello, ndr), la sua nonna lo è diventata ancora di più» spiega.

Ma a frenarla sarebbe anche l'idea di dormire insieme a degli sconosciuti «in mezzo a tutto quel disordine». «È come tornare indietro nel tempo a quando era bambina e trascorrevo le mie vacanze in colonia. Qui, però, c’è una grande differenza: quando si è piccoli si ride e si scherza per tutto mentre quando si è adulti decisamente lo si fa molto meno». Prima di concludere: «Per non parlare, poi, della scarsa pulizia che ho notato». Insomma la sua partecipazione è tutt'altro che confermata e la cantante si prenderà tutto il tempo necessario per fare le dovute riflessioni.