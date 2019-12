“Dentro le chat di gruppo”, Wind e The Jackal di nuovo insieme

Prosegue la collaborazione tra Wind e i The Jackal: è online il nuovo video di Natale realizzato per il brand di tlc dalla content factory. Questa volta, i The Jackal si concentrano sulle chat di gruppo: un fenomeno che, con la diffusione delle App di messaggistica, è ormai parte della quotidianità di tutti, soprattutto durante le festività natalizie.



Ogni chat è rappresentata come un piccolo mondo a parte, surreale, ma ben riconoscibile. Si va dalla conversazione con i colleghi in ascensore, al gruppo della famiglia estesa, un vero e proprio conclave, passando per un’inverosimile discussione sull’organizzazione del capodanno e per l’estenuante e dibattuta scelta del regalo di compleanno a un’amica. Il montaggio veloce e serrato sottolinea la comicità delle diverse situazioni, ma lascia spazio a una riflessione finale sul ruolo che le chat di gruppo hanno nel far sentire ciascuno più vicino ad amici e familiari, in un mix di risate ed emozioni in perfetto stile The Jackal.







Il branded content è dedicato al programma Winday, che consente ai clienti Wind di accedere, ogni giorno della settimana, a regali, vantaggi e promozioni con un’esperienza tutta digitale attraverso l’app MyWind: un’iniziativa che, dal lancio dello scorso maggio ad oggi, conta oltre due milioni di iscritti. Proprio nell’ambito di Winday, a Natale è previsto un concorso speciale, con l’estrazione di centomila vincitori.



A supporto del lancio del video, è prevista una campagna multipiattaforma, con una serie di contenuti editoriali sui principali canali social. Ultimo aggiornamento: 18:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA