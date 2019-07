Winday, Wind e The Jackal insieme ​per le «piccole gioie quotidiane»

Lunedì 8 Luglio 2019, 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La collaborazione tra Wind, uno dei brand Wind Tre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, e i The Jackal, si arricchisce di un nuovo, divertente capitolo, realizzato in collaborazione con l’agenzia creativa H48.Il branded content ha l’obiettivo di comunicare il programma Winday, dedicato ai clienti Wind, che consente di acquisire in modo gratuito, ogni giorno della settimana, regali, vantaggi e promozioni con un’esperienza tutta digitale attraverso l’app MyWind.Il video racconta l’iniziativa attraverso il linguaggio del musical, per spiegare come i regali ottenuti grazie a Winday siano delle «piccole gioie quotidiane», che si alternano a tante altre «coincidenze, più o meno fortunate».La scelta del musical come genere, unita all’ironia dei The Jackal, dà vita a un contenuto dal ritmo dinamico e divertente. Infatti, il sottofondo musicale del video, già dalle prime ore, è diventato virale.La campagna multipiattaforma prevede anche una serie di contenuti editoriali sui principali canali social, che hanno come obiettivo quello di ottimizzare l’engagement dell’operazione per l’intero mese di luglio.