«Wonderland», il nuovo mondo del fumetto su Rai4

Una nuova scuola tutta europea sta radicalmente cambiando l'approccio alla fantascienza distopica nel mondo del fumetto e “Wonderland”​, nella nuova puntata in onda domani in seconda serata su Rai4, ne ha discusso con alcuni dei più illustri rappresentati: i fumettisti Albert Monteys, Léa Murawiec, Florent Ruppert e Jérôme Mulot.

A far da cornice a questo incontro la 22esima edizione del Napoli Comicon, tornato, dopo due anni di inattività a causa della pandemia, con una quattro giorni di eventi, esposizioni ed ospiti dal mondo dell'immaginario pop. Wonderland tornerà nei territori del disastro nucleare di Chernobyl dedicando la copertina Pop della settimana al videogame Chernobylite. Per la rubrica Sound Invaders, Wonderland ripercorre il panorama musicale italiano alla riscoperta della new wave che ha caratterizzato gli anni Ottanta.