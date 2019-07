World Kiss Day, ecco quali sono i 10 baci più amati delle serie tv

Giovedì 4 Luglio 2019, 13:27 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 13:36

Ci hanno fatto sognare, fantasticare, sentire meglio quando eravamo giù: sono i baci delle serie tv, quelli attesi da stagioni e stagioni tra i nostri personaggi preferiti, quelli d'addio che strappano una lacrima. E chi più ne ha più ne metta: ma qual è il bacio in assoluto più amato delle serie tv? A decretarlo la classifica dei baci più amati, stilata in occasione della Giornata Mondiale del Bacio (6 luglio) da Baci Perugina.Al primo posto (81%) troviamo il tanto atteso primo bacio “nerd” tra Amy e Sheldon della serie “ The Big Bang Theory ”, schioccato durante la serata di San Valentino trascorsa in un vagone ristorante restaurato di un antico treno. Di poco distanziato è il bacio tra Jon Snow e Daenerys (79%) con il quale si apre la “premiere” della stagione finale de “ Il Trono di Spade ”, la serie più amata al mondo. Sul gradino più basso del podio troviamo una serie cult come “ Sex and the City ” con il bacio tra la protagonista Carrie ed il suo amato Mr. Big (71%), senza ombra di dubbio “La storia d'amore per eccellenza del piccolo schermo”, il giusto epilogo dopo un tira e molla infinto fatto di baci, litigi e tradimenti celebri. Al quarto posto un’altra coppia vintage, quella composta da Rachel e Ross di “Friends” (67%): dopo un corteggiamento che durava fin dai tempi del liceo ed una serie di tira e molla, riappacificazioni e litigi che hanno contraddistinto tutte le 10 stagioni, la serie si conclude con il ricongiungimento finale, sognato da milioni di fan.La top five è chiusa dagli eterni Brenda e Dylan di “ Beverly Hills 90210 ” (62%), telefilm cult degli anni Novanta: i due si lasceranno e riprenderanno più volte, e Dylan scoprirà poi di amare in realtà Kelly, ma i due hanno fatto coppia per quasi tutte e quattro le prime stagioni della serie e Brenda resterà per sempre innamorata di lui. A chiudere la top ten è il bacio gay tra Ian e Mickey in Shameless, una delle coppie telefilmiche più appassionanti degli ultimi anni. Ian e Mickey hanno attraversato parecchie traversie lungo le prime stagioni, passando dall'odio all'amore, dal rifiuto all'accettazione ed è nella quinta puntata della terza stagione che Mickey, che non ha mai baciato Ian perché è una “cosa da gay”, a sorpresa lo fa. Ian inizia così a sperare che il ragazzo stia prendendo consapevolezza dei suoi sentimenti.Il bacio tra Amy e Sheldon in “The Big Bang Theory” (81%)Il bacio tra Jon Snow e Daenerys ne “Il Trono di Spade” (79%)Il bacio tra Carrie e Big di “Sex and the City” (72%)Il bacio tra Rachel e Ross di “Friends” (67%)Il bacio tra Brenda e Dylan “Beverly Hills 90210” (62%)Il bacio tra Blair e Chuck “Gossip Girl” (58%)Il bacio tra Lorelai e Luke “Una mamma per amica” (51%)Il bacio tra Meredith e Derek “Grey’s Anatomy” (48%)Il bacio tra Clark e Lana “Smallville” (41%)Il bacio tra Ian e Mickey “Shameless” (37%)