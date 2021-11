X Factor 2021, diretta quinto live: Ed Sheeran apre la puntata. Nella prima manche i nuovi inediti

X Factor 2021, diretta quinto live: questa sera doppia eliminazione. Arrivano i nuovi inediti. Nella puntata che andrà in onda oggi, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW e che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, si accende la sfida in vista della finale.

X FACTOR 2021, LA DIRETTA DEL QUINTO LIVE

21.27 Ad aprire la gara Fellow con “Non Farmi Andare” , un inno alla memoria, allo scorrere inesorabile del tempo e alla natura tanto evocativa quanto effimera dei ricordi

21.26 Nella prima manche di X Factor 2021, ciascun cantante presenterà il proprio nuovo brano originale, il secondo dopo quello con cui si sono mostrati al pubblico nel corso del primo Live

21.19 Ci siamo ad aprire il quinto live Ed Sheeran. Il cantautore arriva X Factor 2021 nel pieno del successo travolgente del suo nuovo album “=” che, in meno di una settimana dall’uscita, ha raccolto oltre 1 miliardo di stream. Numeri che confermano il superamento di ogni record da parte della super star globale: 52 milioni di album venduti e 150 milioni di singoli, moltissimi premi tra cui 4 Grammys, 6 BRIT Awards e il riconoscimento “No.1 Artist of the Decade” per il maggior numero di numeri 1, tra singoli e album, dal 2010 al 2019 in UK. Nel 2019 il colossale tour di due anni di “DIVIDE” è il tour più visto di tutti i tempi, in Italia vanta 1 disco di Diamante, 69 dischi di Platino e 13 Dischi Oro, il suo album “÷” è da oltre 244 settimane presente nella classifica ufficiale Fimi/Gfk e ha appena ottenuto la certificazione di 7 Dischi di Platino. Nel corso della serata, Ed Sheeran si esibirà in due momenti diversi con un set sorprendente e spettacolare creato esclusivamente per il palco di #XF2021.

Mancano solo due puntate alla finalissima di X Factor 2021 e per i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika, sarà una serata senza un attimo di respiro: due manche, due eliminazioni. Super ospite del quinto live Ed Sheeran.

Hell Raton arriva all’appuntamento di questa settimana con un solo concorrente in gara, Baltimora, mentre gli altri portano con sé ciascuno due componenti del proprio roster: gIANMARIA e Le Endrigo per Emma; Bengala Fire ed Erio per Manuel; Fellow e Nika Paris per Mika.