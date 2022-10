La vera rivelazione di questa nuova edizione di X Factor 2022 è senza dubbio Francesca Michielin che domina senza esitazione la prima puntata dei Live. Scintille invece al banco dei giudici con Dargen D'Amico che attacca Fedez definendolo monotono.

X Factor 2022: Dargen gela Fedez «Sei il re della monotonia». Ambra perde il primo live (Credits Sky VirginiaBettoja)

XF2022, il primo Live

Uno strepitoso Opening che ha coinvolto Francesca Michielin, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi ha aperto la prima puntata dei Live di X Factor partiti giovedì 27 ottobre. Una serata già intensissima e caratterizzata da qualche colpo di scena e dalle prime frecciatine tra i quattro domate da Francesca, apparsa totalmente a suo agio al suo esordio assoluto nella conduzione, con i primi due straordinari ospiti di stagione, Elisa e Dardust. A fine serata, il momento elettrizzante del tilt che ha portato già alla prima eliminazione: a lasciare il palco è stato Matteo Siffredi, della squadra di Ambra.

Dargen gela Fedez

Nella seconda manche tra le esibizione che hanno generato maggiormente polemiche c'è quella di Beatrice Quinta, dal roster di Dargen, come sempre super pop sulle note di “Believe” di Cher. Fedez definisce l'esibizione un po' noiosa e D'argen lo gela: «Se lo dice Fedez che è il re della monotonia allora per me va bene, lavoreremo sempre su questo»

L'eliminato della prima puntata

Ad andare al ballottaggio finale sono Lucrezia e Matteo Siffredi. Ambra, giudice di entrambi i ragazzi, ha chiesto ai colleghi al tavolo di andare al tilt e così è stato, lasciando la decisione al pubblico, che ha scelto di eliminare Matteo Siffredi, salvando quindi la giovane cantante. Il primo Live dello show Sky Original prodotto da Fremantle di ieri, su Sky Uno/+1, ha registrato 598mila spettatori medi con una share del 3,1%. Sui social, grazie alle 259mila interazioni social nella giornata di ieri e 280mila interazioni totali, l’hashtag ufficiale #XF2022 è entrato direttamente al primo posto dei Trending Topic di Twitter durante la messa in onda rimanendoci stabilmente fino alla fine della diretta, stazionando poi in classifica, sul podio, fino alla mattina di oggi. In tendenza sono saliti, durante la serata, anche i nomi dei quattro giudici, Francesca, Elisa e alcuni concorrenti tra cui Lucrezia, Santi Francesi e Omini (fonti: Talkwalker, Trends24.in).