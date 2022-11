X Factor 2022, quinto live: Joėlle e Disco Club Paradiso eliminati. Fedez esulta, Ambra salva per un soffio

Dargen D'Amico e Rkomi perdono due pezzi da novanta. Durante il quinto live di X Factor 2022 andato in onda giovedì 24 novembre ad abbandonare la gara in una doppia eliminazione sono stati Joėlle e i Disco Club Paradiso. Fedez esulta, Ambra salva per un soffio.

Factor 2022: Joėlle e Disco Club Paradiso eliminati al quinto live. Fedez e Ambra esultano (Ph Virginia Bettoja - Sky)

Puntata tutti contro tutti queslla di giovedì sera in occasione del quinto Live di stagione di X Factor, lo show di Sky prodotto da Fremantle. La competizione tra i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi si è fatta sempre più incandescente con una doppia clamorosa eliminazione che ha visto abbandonare la gara prima Joėlle e poi i Disco Club Paradiso.

Ad alleggerire le tensioni di questa tesissima puntata al Teatro Repower di Milano, ci hanno pensato i due ospiti della serata: Lazza e Rosa Linn che ha incantato il pubblico con il suo ultimo brano “Snap”, vera e propria hit mondiale da milioni di stream.

Nella prima manche, i sette concorrenti sono saliti sul palco esibendosi nella “giostra” di X Factor, introdotti da Francesca Michielin, in cui hanno proposto - in un medley unico senza soluzione di continuità - i brani più rappresentativi del loro percorso. Joėlle del roast di Rkomi è risultata la meno votata e ha dovuto subito abbandonare il programma.

Nella seconda manche, le performance dei concorrenti rimasti in gara sono state accompagnate da una straordinaria orchestra filarmonica di ben 30 elementi che ha regalato un'inedita e spettacolare serie di cover di canzoni senza tempo: ad aprire le danze ci hanno pensato gli Omini con la loro versione di “Bitter Sweet Symphony” dei The Verve, a seguire i Disco Club Paradiso con “Cuore Matto” di Little Tony, Linda - dopo aver superato un piccolo problema tecnico - con “Running Up That Hill” di Kate Bush. E ancora i Tropea con “Song to Say Goodbye” dei Placebo, i Santi Francesi sulle note di “Somebody That I Used To Know” di Gotye feat. Kimbra e infine Beatrice Quinta con “Don’t Stop Believin’” dei Journey.

Allo scontro finale sono andati i due meno votati della seconda manche, e per la prima volta si trattava di due band: i Tropea, ormai abituèè dei ballottaggi, e i Disco Club Paradiso. A dover lasciare il palco di X Factor 2022, ad un passo dallo sprint finale, sono i Disco Club Paradiso.

In semifinale, giovedì 1 dicembre Fedez sarà l'unico ad arrivare con due cantanti, Linda e Omini. Ambra è ancora una volta salva, i Tropea superano l'ennesimo ballottaggio. Un concorrente a testa anche per Dargen e Rkomi con Beatrice Quinta e Santi Francesi.