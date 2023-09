Scintille al banco dei giudici di X Factor 2023 già con il cantante che ha aperto la prima puntata della nuova stagione di X Factor 2023, in onda giovedì 14 settembre. I protagonisti della querelle sono Ambra e Morgan che hanno un diverso punto di vista sull'esibizione.

X Factor 2023, prima lite tra Morgan e Ambra: «Se fai così mi sminuisci»

La polemica

Il primo concorrente a esibirsi e inaugurare la nuova stagione di X Factor 2023 è Edoardo Brogi, un ragazzone dai capelli rossi che ricorda vagamente Wax, il rapper di amici.

Accompagnato dalla fidianzata Rebecca ha portato “Stolen Dance” e aggiungendo una sua strofa in italiano.

L'esibizione piace molto a Dargen e Ambra, un po' meno a Morgan che ne critica le movenze «Ormani siete tutti uguali». Ad interromperlo è Ambra «C'è un po' di ipocrisia in questo solo perchè è bello», il cantautore interviene subito «Hai ragione».

Ma la Angiolini non si fa mettere i piedi in testa «No, non dire hai ragione, se fai così mi sminuisci. Non ha la voce? Si muove bene? Non ha stile? Cosa gli è mancato?». Una baruffa che alla fine si conclude con tre sì e il no solo di Fedez.