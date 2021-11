X Factor 2021, quarto live: questa sera doppia eliminazione. Super ospiti Young Miles, J Lord e Shari

X Factor 2021, diretta quarto live: questa sera doppia eliminazione. Super ospiti ​Young Miles, J Lord e Shari. Due manche: la prima sarà la consueta “giostra” con l’esibizione a catena di tutti e 9 i cantanti. Già al termine di questa prima manche, uno di loro dovrà abbandonare la trasmissione.

A seguire, gli 8 artisti rimasti in gara si esibiranno in una seconda manche di cover scelte per loro dal proprio giudice, al termine della quale i due meno votati andranno al ballottaggio e si sottoporranno al giudizio del tavolo.



Dopo i primi 3 Live Show di X Factor 2021, la situazione tra i quattro roster è ancora equilibrata: due concorrenti a testa per Emma, con Le Endrigo e gIANMARIA; Hell Raton, con Baltimora e Versailles; e Mika, con Fellow e Nika Paris.

Solo Manuel Agnelli ha conservato il trio originario, potendo schierare ancora Bengala Fire, Erio e Mutonia.