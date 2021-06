X Factor, Ludovico Tersigni (nipote di Zoro) è il nuovo conduttore della trasmissione

Chi è il nuovo conduttore della prossima edizione di X Factor? Classe 1995, si chiama Ludovico Tersigni e prende il posto di Alessandro Cattelan. Nato a Roma, Ludovico da sempre vive a Nettuno. Fa il suo esordio nel cinema a 19 anni, nel film Arance & martello diretto da suo zio, Diego Bianchi (il conduttore di Propaganda Live noto come Zoro). Pellicola che è stata presentata anche alla 71ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ha lavorato inoltre con Gabriele Muccino nel film L’estate addosso e nella serie italiana Tutto può succedere. Mentre nel 2017 è stato il protagonista di Slam – Tutto per una ragazza, film diretto da Andrea Molaioli e presentato al Torino Film Festival. Ma Tersigni è soprattutto noto per il ruolo di Giovanni Garau nella web serie Skam Italia e come protagonista maschile della produzione italiana Netflix Summertime.

La dichiarazione - In questi giorni «ho avuto la fortuna di assistere ai primi casting di X Factor e ho incontrato musicisti eccezionali. È una nuova vita, la musica fa rinascere chi la fa e chi la ascolta. Non sono il primo a dirlo ma sono ambasciatore di quest'idea. Non vedo l'ora di iniziare». Lo dice Ludovico Tersigni, rispondendo ai giornalisti anche sul nuovo impegno come conduttore del talent di Sky. «È una nuova sfida, devo viverla bene, sennò sarebbe stato meglio non provarci. È una grandissima occasione di crescita, un modo per imparare cose nuove ma anche per riconoscermi in cose che forse stavo cercando. Un professionista come Alessandro (Cattelan) che fa questo mestiere da 20 anni mi ha potuto insegnare quello che io devo ancora imparare» sottolinea.

Il legame con la musica - «È il primo anno di un'avventura che spero sia molto più lunga. Io ho sempre cercato di mantenere dentro di me il ragazzo 'bambinò, me se devo crescere, sono pronto». Per Tersigni il legame con la musica è molto forte: «Il mio papà suonava la chitarra e faceva anche serate con amici a Nettuno, mi ha spesso chiesto di imparare a suonarla ma io non subivo il fascino di quello strumento. Poi a 17 anni ho capito che opportunità fosse. Ho preso lezioni, e da lì ho iniziato a suonare anche la chitarra chitarra e un pò il basso,. Faccio anche delle mie produzioni e pubblico dei pezzi su Soundcloud, la mia pagina si chiama Voci di Babilonia».