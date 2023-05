X Factor, Morgan torna in giuria dopo nove anni: confermati Fedez, Ambra, Dargen e Michielin

Dopo le voci, arriva la conferma ufficiale: dopo nove anni Morgan torna giudice di X Factor. Al tavolo del talent di Sky prodotto da Fremantle, in arrivo a settembre, la giuria si presenta con una formazione inedita: dalla precedente edizione tornano Fedez, che quest'anno giunge alla settima partecipazione nello show dove si è sempre legato in maniera speciale e unica ai suoi ragazzi; Ambra Angiolini, reduce da uno straordinario Concerto del Primo Maggio con nuovo record di ascolti e dall'esibizione cult di "T'Appartengo" nella finale di X Factor dello scorso dicembre, cantante; Dargen D'Amico, definito in più occasioni uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale contemporanea.

Morgan torna a X Factor

E poi l'atteso ritorno di Morgan, storico giudice del programma di cui ha scritto una pagina importante, con competenza, originalità ed energia.

Dopo nove anni torna il giudice con più vittorie in assoluto. 🏆

Confermata anche Francesca Michielin

Alla conduzione la sempre più poliedrica Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale, che torna a guidare lo show dopo il debutto assoluto - e applauditissimo - nelle vesti di host lo scorso anno. La cantautrice e polistrumentista scalda i motori per la nuova edizione, tra una data e l'altra del summer tour L'Estate dei Cani Sciolti e fresca musica in arrivo.

«Diamo il via a X Factor 2023 con un'energia e una convinzione più forti che mai - dichiara Antonella d'Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia -. Uno show che è la spina dorsale dell'intrattenimento Sky, paradigma per un nuovo modo di fare e intendere lo spettacolo, capace di vivere non solo in tv ma diffusamente su tutti i media, grazie al lavoro e al talento di artisti e professionisti straordinari, on e off the screen. Siamo felici di riavere con noi quell'esplosione di talento che è Francesca Michelin, che lo scorso anno ha superato con freschezza e personalità un esame tra i più complessi e intriganti della sua carriera. Diamo il bentornato a Morgan, che di X Factor è un pezzo di storia, ad affiancare il talento di Fedez - al suo settimo X Factor - e di Ambra e Dargen. Noi e Fremantle siamo pronti per dare al pubblico uno show spettacolare e appassionante».

«Siamo molto felici di riaccendere, insieme con Sky, questa nuova stagione di X Factor - afferma Marco Tombolini, Ceo Fremantle - realizzare questo programma è una sfida che ogni anno ci spinge ad alzare l'asticella. L'obiettivo è intercettare i futuri talenti, i gusti musicali e raccontare una generazione bellissima. Lo faremo con Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Fedez, garanzia di una giuria di grandissima qualità, competenza ma, soprattutto, mentori appassionati dei nostri ragazzi. Accanto a questo meraviglioso terzetto, un giudice storico come Morgan, che al tavolo di X Factor ha lasciato sempre il segno. Un cast importante impreziosito dalla presenza di Francesca Michielin, che su questo palco è nata come cantante e si è affermata come brava conduttrice».

Come partecipare alle audizioni

Le registrazioni delle Audition saranno ancora una volta un grande evento con il pubblico in presenza. Le registrazioni si svolgeranno l'11, il 12, il 18 e il 19 giugno all'Allianz Cloud di Milano (Piazza Carlo Stuparich 1). L'età minima per partecipare è 12 anni compiuti. Anche quest'anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d'Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show.