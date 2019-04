X Factor, la rivelazione di Chi: «Achille Lauro e Joe Bastianich tra i nuovi giudici»

Mercoledì 10 Aprile 2019, 13:59 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 18:01

Due volti noti del mondo dello spettacolo per la nuova edizione di X Factor. Sono delle new entry, ma non hanno bisogno di presentazioni: Achille Lauro e Joe Bastianich, secondo Chi, saranno i nuovi giudici del talent show condotto da Alessandro Cattelan. Il rapper che ha scatenato non poche polemiche a Sanremo 2019 col brano Rolls Royce e lo chef italo-americano, quindi, andranno a raccogliere due eredità pesanti, quelle lasciate da Fedez e da Manuel Agnelli. Come riporta anche TvZap , Achille Lauro, già noto al pubblico per aver partecipato a Pechino Express, avrebbe rifiutato la proposta di Simona Ventura, che lo voleva come giudice e coach di The Voice. Joe Bastianich, noto soprattutto per essere tra i protagonisti di Masterchef, è invece una parziale sorpresa, anche perché non tutti conoscono la sua passione per la musica (ha anche una band che lo accompagna e con cui si esibisce in giro per l'Italia e non solo).Queste, al momento, le indiscrezioni sul programma di Sky. Su RaiDue, invece, Simona Ventura, dopo l'offerta declinata da Achille Lauro, ha a disposizione comunque dei giudici molto amati dal pubblico televisivo: dopo l'esclusione di Sfera Ebbasta, la giuria di The Voice sarà composta da Morgan, Gigi D'Alessio, Gué Pequeno ed Elettra Lamborghini.