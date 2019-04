X Factor è pronto a tornare. Dal 27 aprile i casting partono da Roma

X Factor

Martedì 23 Aprile 2019, 14:00 - Ultimo aggiornamento: 23-04-2019 15:09

A pochi mesi dalla. La caccia ai migliori talenti canori riprende dadove, presso il, in Lungotevere Vittorio Gassman 1,si svolgerà la fase dei, un momento che anche quest’anno chiamerà a raccolta migliaia di persone, accomunate dal sogno di diventare protagonisti sul palco del talent show diPer X Factor è già tempo di cercare i nuovi protagonisti dello show musicale di Sky prodotto da Fremantle.verranno valutate le prime esibizioni e ascoltate le storie degli aspiranti concorrenti.Anche quest’anno, l’obiettivo è trovare talenti dal carattere forte e dalla personalità brillante e originale, cantanti che abbiano un stile personale e tanta voglia di crescere dal punto di vista umano e professionale. Persone che abbiano dentro di sé il “fattore X” e che abbiano l’esigenza di portarlo su un palco, puntando a superare tutte le fasi delle Audizioni fino a entrare nella squadra dei 12 protagonisti di X Factor 2019, la tredicesima edizione del talent show in partenza a settembre su Sky Uno.È ancora possibile iscriversi: compiuti i 16 anni al 1° settembre 2019, basta compilare il form online sul sito xfactor.sky.it/casting o chiamare il numero 0423 402300. Le categorie sono semprePer le band sono accettate unicamente le iscrizioni tramite il form online, dove occorre caricare una performance video. Inoltre, sarà possibile presentare i propri brani o video su chiavetta usb per essere archiviati e sottoposti a giudizio della redazione.