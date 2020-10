X-Factor, pubblico in studio, rivolta social: «Perché nei cinema e nei teatri no?»

Una vera tempesta di tweet ha travolto la prima puntata dei live di X-Factor. A far imbestialire gli spettatori è stata l'inconsueta presenza del pubblico all'interno della Sky Wifi Arena, nonostante le restrizioni anti-Covid dell'ultimo Dpcm del premier Conte prescrivano la chiusura dei cinema e dei teatri, considerati luoghi di contagio. Ormai l'assenza i persone reali, a volte sostituite con delle sagome di cartone, è diventata una abitudine nello scenario televisivo italiano e tornare a vedere un pubblico applaudire ed emozionarsi per un'esibizione dal vivo sembra quasi una nota stonata. Per questo da casa si è scatenato un coro di domande irritate: «Ma come fa ad esserci pubblico in studio?», «Cinema e teatri chiusi ma lo studio di X Factor è con il pubblico, sono senza parole!», «A me sembra che il pubblico sia poco distanziato e troppi, non ce la faccio», scrivono alcuni utenti.

APPROFONDIMENTI PRIMO LIVE X Factor 2020: Eda Marì al ballottaggio giovedì... VIDEO X Factor, l'esibizione di Eda Marì X FACTOR Roccuzzo, Emma: «Sono responsabile di ciò che dico, non... TV X Factor 2020 : le foto della prima puntata Live. Ospite Ghali

Cinema e teatri chiusi ma lo studio di X Factor è con il pubblico, sono senza parole!#XF2020 #XFactor2020 — Paolo Mansolillo (@PaoloMansolillo) October 29, 2020

La casa di produzione del programma condotto da Alessandro Cattelan, la Freemantle, ha provato a ricreare una atmosfera simile a quella delle precedenti edizioni, ingaggiando un pubblico di figuranti, tutti distanziati tra loro e monitorati costantemente tra misurazione della temperatura e tamponi. La precisazione è arrivata immediatamente sui social, con risposte individuali ai singoli utenti che si chiedevano come mai fossero presenti così tante persone in sala, e poi con una dichiarazione ufficiale sul profilo Twitter del programma.

Il pubblico a #XFactor2020 sì e nei teatri no?! 🤔 — mirta broggi (@mirtabroggi) October 29, 2020

«Il pubblico presente a X-Factor segue tutti i protocolli previsti dalle norme: distanziamento, mascherine e tampone prima di accedere al teatro - si legge nel comunicato del programma -. Il numero dei presenti rientra nella capienza prevista dalle disposizioni attuali. Le persone presenti in sala, inoltre, sono persone assunte appositamente e come tali dispongono delle autorizzazioni necessarie». Inoltre, la produzione ha provveduto a far indossare sempre e a tutto il pubblico delle mascherine trasparenti, che hanno tratto in inganno molti spettatori.

Il pubblico presente a #XF2020 segue tutti i protocolli previsti dalle norme: distanziamento, mascherine e tampone prima di accedere al teatro. Il numero dei presenti rientra nella capienza prevista dalle disposizioni attuali. — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 29, 2020

In ogni caso questa decisione non è stata presa benissimo. Alcuni sostengono,infatti, si sia trattata comunque di una trovata di cattivo gusto vista la situazione di difficoltà in cui versano i lavoratori del mondo dello spettacolo.

Ultimo aggiornamento: 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA