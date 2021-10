XF2021, scintille tra Emma e Mika: «Fai presentazioni pessime», la replica «Come i tuoi commenti»

XF2021, scintille tra Emma: «Fai presentazioni pessime» ​e Mika «Come i tuoi commenti». La prima puntata dei Live scivola liscia come l'olio. I giudici sono tutti molto gentili tra loro, super affiatati e non perdono l'occasione di stuzzicarsi.

Grande spirito goliardico tra i giudici di X Factor 2021 che sono riconfermati anche in questa nuovissima edizione. Hell Raton, Manuel Agnelli, Emma e Mika non perdono occasioni per fare scherzi o qualche battutina, come abbiamo avuto modo di vedere alle Audition o agli Home Visit. E la diretta della prima puntata non è da meno.

Protagonisti Emma Marrone e Mika. Dopo l'esibizione dei Westfalia, band di Mika, Emma ha commentato così: «Avete solo un grande difetto... il vostro giudice fa delle presentazioni pessime per il resto ... top».

Mika non si fa sorprendere e ribatte: «Le mie presentazioni sono alla stessa altezza dei tuoi commenti».