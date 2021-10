XFactor 2021: le squadre di Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli dopo i Bootcamp. Ecco chi va agli ​Home Visit. Con la puntata di giovedì sera si sono conclusi i Bootcamp, ogni giudice ha cinque componenti in squadra che si giocheranno il tutto per tutto nella prossima puntata (21 ottobre).

Dopo Manuel Agnelli e Mika, giovedì sera su Sky e NOW – a X Factor 2021, anche Hell Raton ed Emma hanno formato la loro squadra momentanea. La prossima settimana ci saranno gli Home Visit e giudici trovranno portare da 5 a 3 i concorrenti per ogni squadra. Per la prima volta nella storia di X Factor non ci sono categoria, i giudici sono liberi di scegliere senza alcuna limitazione data dal sesso o dall’età e saranno sia solisti che band

XFACTOR 2021, LA SQUADRA DI HELL RATON

I cantanti scelti da Hell Raton sono: Versailles, Karakaz, Mira, Melli e Gemma, Edoardo Spinsante

XFACTOR 2021, LA SQUADRA DI EMMA MARRONE

La squadra che Emma marrone poterà ahli Home Visit: Vale Lp, Le Endrigo, Edo, gIANMARIA e Riva



XFACTOR 2021, LA SQUADRA DI MANUEL AGNELLI

La squadra di Manuel Agnelli in vista degli Home Visit è composta da: Erio, Nava, Phill Reynols, Mutonia e Bengala Fire

XFACTOR 2021, LA SQUADRA DI MIKA

La squadra che Mika porterà agli Home Visit è formata da: Fellow, Westfalia, Nika Paris, Karma e Mombao