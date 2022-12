X Factor 2022, Beatrice Quinta fuori di seno manda in estasi Morgan: «È una f**a»

Il duetto più difficile è stato anche quello più spettacolare. Beatrice Quinta non solo ha dominato la prima manche della semifinale di X Factor 2002 - dedicata ai duetti nella puntata di giovedì sera - ma è riuscita a reggere il confronto con un animale da palcoscenico come Morgan.

X Factor 2022, la semifinale: arrivano i duetti con Morgan, Zampaglione, Baustelle, Coma Cose e Rettore

XFactor 2022, Beatrice Quinta fuori di ... seno, manda in estasi Morgan: «E' una f*ga» (Virginia Bettoja)

Beatrice Quinta fuori di ... seno

Puntata decisiva quella della semifinale di X Factor in onda giovedì 1 dicembre. Linda, Santi Francesi, Beatrice Quinta, Omini e Tropea si giocheranno il tutto per tutto per conquistare uno dei 4 pass disponibili per raggiungere la finalissima ed esibirsi al Mediolanum Forum, il prossimo giovedì 8 dicembre (sempre su Sky e in streaming su NOW, disponibile in chiaro su TV8).

La prima manche ha visto i talent duettare con i big della musica italiana. Beatrice Quinta ha duettato con Morgan, che ritorna sul palco di X Factor dopo la sua partecipazione al secondo Live Show e dopo i suoi oltre 50 concerti nel 2022 in solo e con orchestra nei più importanti festival culturali italiani.

La cantante del roster di Dargen si è esibita vestendo un completo luccicante è sotto la giacca un reggiseno a forma di stelle marina che lasciava poco spazio all'immaginazione. Per tutta la performance ha rischiato di uscire "fuori di seno", ma il rischio maggiore è stato senza ombra di dubbio il duetto con Morgan.

Beatrice però non si è lasciata sopraffare e ha dominato il palco sulle note di "La Crisi", a cui lo stesso Morgan si è inchinato e commentato senza filtri: «Posso dirlo? E' una figa!»