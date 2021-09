X Factor, via alle audizioni: Jatson conquista i giudici. Emma: «Sei più di quello che canti»

Partono le audizioni della quindicesima edizione di X Factor. Tra i primi a esibirsi Jatson un giovane ragazzo che vuole lanciare con la sua musica un messaggio forte: «Nasco maschio ma mi sento donna e non voglio essere catalogato con nulla per questo il mio nome». Nella sua presentazione specifica che «Nella vita basta avere le persone che ti guardano le spallle chi vuole capire capisca». Emma lancia il suo Good LuckUn esibizione di un suo brano inedito bellissima che ha fatto portare a casa 4 si a Jatson e gli applausi del presentatore Ludovico Tersigni.

Jathson ha davvero spaccato tutto! ☄️ Quanti sì dal pubblico a casa?#XF2021 pic.twitter.com/G6kypgroQC — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 16, 2021

X Factor, le audizioni

Parte Mika a dire la sua: «Tu con la tua musica cerchi di far uscire cose che sarebbe difficile dire solo a parole. Sei una fonte enorme di ispirazione», a lui si aggiunge Manuelito: «Semplici e originale. Canti riuscendo a materializzare l'equilibrio nel mondo». Emma va diretta: «Sei più di quello che canti», ma Manuel Agnelli sembra frenare il momento di gioia con le sue parole. «Attenzione Jatson perchè la troppa consapevolezza non ti fa veder bene le cose. Devi lavorare molto sulla scrittura». Sembra una battuta d'arresto che potrebbe arrestare la corsa del cantante al sì che lo manderebbe alla prossima tappa, ma non è così arrivano i 4 si.