XFactor, Fedez e il ritorno di Asia Argento: «Scelta più azzeccata mai fatta, incarna le caratteristiche del giudice»

Giovedì 27 Settembre 2018, 17:24 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 19:28

Fedez torna sul caso Asia Argento e sul suo possibile ritorno a XFactor. Il giudice del talent di casa Sky infatti si è espresso a favore della collega, che ha lasciato il posto a seguito delle denunce di Jimmy Bennet. Asia secondo lui possiede tutte le caratteristiche per continuare la sua avventura dietro al bancone dei giurati al fianco di Manuel Agnelli e Mara Maionchi.Fedez, a X Factor per il quinto anno consecutivo, è stato ospite del programma radiofonico “Viva l’Italia” su RTL 102.5 dove ha parlato di Asia Argento e di come «sia una delle scelte più azzeccate verso un giudice donna che sia mai stata fatta».Dopo il ciclone mediatico che ha travolto l’attrice Sky, in accordo con la Argento, ha deciso di sostituirla anche per evitare che l’attenzione dei mezzi di comunicazione si spostasse dai talenti in gara ai pettegolezzi sul suo caso.Fedez ha comunque parole lusinghiere: «Se il giudice deve essere un valore aggiunto e un acceleratore di risultati per i ragazzi, Asia, in questo momento, incarna perfettamente queste caratteristiche».