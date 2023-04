Yari Carrisi: «Ylenia scomparsa? Io credevo lei fosse diventata una sciamana. I media ci usavano». Romina Power: «Non credo alla polizia»

Domenica 23 aprile nuova puntata di Verissimo. Arrivano nello studio di Silvia Toffanin, Romina Power e il figlio Yari Carrisi Power. Non era mai stato nello studio di mediaset l'unico figlio maschio di Roma e Al bano. Ha compiuto da poco 50 anni, ma ancora in famiglia lo chiamano "Peter Pan. «Sono solo le cellule che vanno avanti lo spirito non ha età». È un uomo con una profondità d'animo importante, si presenta così il "baby" Al Bano.

Mamma e figlio vivono nella stessa casa in Puglia. «In realtà è un villaggio, altro che casa». Fino a poco fa ognuno viveva per conto prorpio, Yari sempre in viaggio e Romina in America. «In Puglia ci sono tutte le epoche e le culture».

Se potesse rivivere un giorno della sua vita Romina sceglierebbe un attimo vissuto con i suoi figli. «Mia madre mi ha insegnato, la musica e l'amore per la natura». Ha rinunciato a tutto Romina per stare vicina ai figli ma lasciandoli liberi con l'unico limite che era quello della creatività. Unico punto fermo che non ha mai smesso di cercare è gli occhi di Ylenia. «Ho fatto veramente figli belli. Li ho messi sempre al primo posto, quando facevamo tournè lunghe gli facevo scuola io». Yari è quello che ha seguito i genitori per più tempo, viaggiava con loro mentre loro giravano il mondo per lavorare. «Viaggiavamo sempre, montavamo il palcoscenico, poi c'era il concerto. Al bano era inarrestabile è un artista da palcoscenico. Mamma era di grande ispirazione in questi viaggi e mi faceva sentire la prima musica anni '60-'70. Erano tourne da zingari». Non ha nostalgia di quei momenti Romina perchè lei ama vivere il presente. «Ultimamente facendo un trasloco mi è tornata la mia vita davanti».

Il ricordo torna a Ylenia. La bellissima figlia di Albano Carrisi e Romina Power è inspiegabilmente scomparsa nel 1994 e ancora oggi l’evento è avvolto da mistero e sofferenza. «Lei era il mio specchio - la ricorda così yari - aveva voglia di esplorare, aveva un grande coraggio. È stato difficile perché non solo ho perso una sorella ma anche un modello. Ho perso il mio faro». Yari era in Sud America quel Natale del '93 la sentì al telefono ma non le disse nulla perchè voleva farle una sorpresa. «Ho fatto di tutto per raggiungerla ma quando sono arrivato lei non c'era più». Non si sono incontrati per una fatalità. «Io non credevo nella storia della polizia. Era un po' sbadata hanno preso tutto con leggerezza. » Io non credo alla polizia e non credo sia sbadata troppe ragazze scompaiono in quella cità per essere una fatalità.

Romina ne parla al presente, Yari al passato. «Ci sono tante ragazze che spariscono per anni e poi trovano». Yari racconta «per molti anni quando mi dicevano che qualcuno era morto pensavo che i parenti erano fortunati a sapere che quella persona fosse morta. noi non sappiamo nulla di ylenia.

Yari è il secondo dei figli di Albano e Romina, dalla scomparsa di Ylenia Carrisi tutto è cambiato. «I media ci usavano e ci accusavano di cose inesistenti. Un grande circo. ora sono anestizzato al dolore. Io i primi anni pensavo che lei stesse facendo un viaggio incredibile pesavo potesse essere diventata una sciamana». Ma l'altra parte della medaglia insieme al dolore è quel senso di vicinanza costante che Ylenia ha lasciato in Yari. Dopo tutto quel dolore Yari è andato in India per ritrovare la pace e ci è riuscito.