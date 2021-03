Zenga, a Live non è la D'Urso l'atteso incontro con i figli dopo le liti

«Finalmente è andata bene. Avevo promesso a entrambi che, quando Andrea sarebbe uscito dalla casa del Gf Vip, li avrei incontrati. Ho preso un aereo al volo e sono arrivato a Milano da Dubai, e ho incontrato sia Andrea che Nicolò» esordisce così Walter Zenga nello studio di Live non è la D'Urso, ospite di Barbara D'Urso.

APPROFONDIMENTI STAR TV Andrea Zenga a Verissimo: «Il mio amore per Rosalinda».... CANALE 5 Zenga, i figli: «Non basta invitarci a Dubai». Il... GF VIP Gf Vip, confessione choc di Dayane: «Sono innamorata di...

Prosegue Zenga: «Bisogna esprimere le proprie opinioni ma farlo nel rispetto degli altri, perché quando dicono così da una parte mi feriscono, perché sembra che gli abbia abbandonati che ne so, come due bambini piccoli con la valigia. Vuoi per un motivo vuoi per un altro le colpe ci sono da parte di tutti, però è vero che il tempo non lo recuperiamo, ma cerchiamo di prendere il rapporto cambiamo e farlo diventare più bello, è questo quello che ho detto entrambi i miei figli».

Andrea Zenga a Verissimo: «Il mio amore per Rosalinda». Tra Walter e Roberta Termali è ancora gelo

Dayane Mello contro Andrea Zenga: cosa ha detto stanotte

Una decisione voluta da tutti: «C'era la voglia da parte di tutti e tre di incontrarci, anche perché parliamoci chiaro, non sono adolescenti, anche loro hanno i loro ritmi il loro lavoro, però questo incontro l'abbiamo organizzato in maniera davvero rapida e semplice. Quando ho incontrato Andrea all'interno della casa del Grande Fratello non volevo dare quell'idea di essere un padre troppo smielato, e forse ho fatto l'opposto, però da genitore il passo lo devi sempre fare, e io l'ho fatto. Roberta non l'ho ancora sentita, la mia ex moglie e madre dei miei due figli, ma perché per me è importante recuperare il rapporto con loro adesso. Ci siamo abbracciati forte quando ci siamo incontrati ieri. Abbiamo fatto di tutto per non farci beccare, ma ci avete beccato».

Vanno così in onda i video di questo incontro, con dei video catturati con un drone mentre i tre erano riuniti a tavolino insieme. A sorpresa poi in trasmissione arriva il fratello di Walter, Alberto, che non vedeva da due anni.

Ultimo aggiornamento: 1 Marzo, 07:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA