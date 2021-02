Gf Vip, urla e minacce nella notte. Zorzi minaccia di uscire (ma la porta è bloccata): «Non possono farlo»

Non è la prima vollta che Tommaso Zorzi minaccia di uscire dalla casa del Gf Vip. E stavolta ci è andato vicinissimo. L'eliminazione a sorpresa di Maria Teresa Ruta ha scaldato gli animi e nella notte si è scatenata la bagarre. Zorzi e Stefania Orlando sono stati accusati da Dayane, Giulia e Pierpaolo di essere i responsabili dell'uscita della Ruta e la lite è degenerata.

APPROFONDIMENTI GFVIP Gf Vip, Maria Teresa Ruta eliminata a sorpresa. L’ira della... PACE FATTA? GF Vip, Walter Zenga invita i figli a Dubai: «Questa è... ANIMI ACCESI GF Vip, Malgioglio attacca in diretta Maria Teresa Ruta che reagisce...

Che il rapporto tra Stefania, Tommaso e Maria Teresa Ruta non fosse proprio serenissimo lo si era capito da giorni tanto che la showgirl, prima di abbandonare la casa, non ha salutato proprio i due. Gf Vip, Subito dopo la diretta serale i vipponi si sono ritrovati in veranda. Dayane e Giulia hanno rimarcato come l'uscita di Maria Teresa fosse stata "forzata" da Tommy e Stefania e quest'ultima non ha retto, scoppiando in lacrime.

Gf Vip, Maria Teresa Ruta eliminata a sorpresa. L’ira della figlia Guenda: «È tutta colpa vostra»

Ma chi si crede di essere tommaso zorzi? Chi? #GFvip https://t.co/G2nt6g3skV — Dresda (@Dresda8) February 13, 2021

Zorzi è entrato nella discussione per difendere l'amica e se stesso dalle accuse ed è scoppiata la lite. Grida, accuse e sfottò sono degenerati e al culmine della lite Tommaso Zorzi ha perso le staffe ed è corso verso la porta rossa per uscire. Zelletta e la Orlando hanno fatto scudo per impedire all'influencer di auto eliminarsi, ma Tommaso è riuscito comunque ad aprire la prima porta che separa la casa dall'ingresso. "Amore l'altra volta mi hai fermata tu. No, non te ne vai. Non facciamo stupidaggini. Perché devi fare questa roba?", ha tuonato Stefania cercando di trattenere Tommaso, mentre Zelletta ha esclamato: "Tommy devi stare calmo! Parliamone". Zorzi è una furia: "Mi dovete far uscire da qui". Ma la porta è sbarrata e sembra, dalle parole di Stefania Orlando, che la porta rossa sia chiusa veramente. "Non possono farlo, non possono chiuderla. Fatemi uscire, non voglio restare. Ti prego, non sto scherzando", ha proseguito Tommaso, costringendo la Orlando ad assecondarlo per allontanarlo dalla porta: "Allora mi metto qualcosa e esco con te". Dal corridoio, intanto, Dayane ha gettato benzina sul fuoco: "Ancora con questa sceneggiata? Ma che due co*****i".

Ultimo aggiornamento: 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA