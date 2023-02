L’attesa è ormai giunta all’epilogo. Domani prenderà il via il 1° Trofeo Città di Pozzuoli, meeting nazionale e internazionale di nuoto nella piscina del PalaTrincone di Monterusciello. Hanno assicurato la loro presenza Viola Scotto di Carlo, Stefano Ballo, Marina Cacciapuoti, le sorelle gemelle Noemi e Antonietta Cesarano, Roberta Piano Del Balzo, Alessia Polieri, Pasquale Giordano, Giuseppe Ilario, Vincenzo Caso, Giuseppe Del Vecchio e tanti altri. In totale saranno 800 gli atleti in gara, in rappresentanza di 40 società partecipanti.

Apertura dell’impianto alle ore 7.20. L’inizio delle gare è previsto per le ore 8.45 con le eliminatorie dei 100 metri stile libero, poi, a seguire ci saranno quelle dei 100 dorso, 200 farfalla, 200 rana, e 4x50 mista. Nel pomeriggio (ore 16.40) ci saranno i 50 stile libero e 50 rana con la premiazione alla fine di ogni gara. La quarta parte della giornata prevede i 50 dorso, 200 misti e 50 farfalla.

Domenica 12 febbraio, a partire dalle ore 11.20, saranno svolte le eliminatorie dei 100 rana e 100 farfalla e la finale dei 200 dorso. Nel pomeriggio toccherà alle finali dei 400 stile libero, 100 stile libero, 100 dorso, 100 rana, 100 farfalla, sia maschili che femminili, e si concluderà con la staffetta 4x50 stile libero.

«Sarà una due giorni da vivere con grandissima emozione», ha dichiarato Marco Ricchi, dirigente responsabile dell’evento per la Napoli Nuoto. «Gareggeranno gli atleti e le atlete che vanno per la maggiore in questi ultimi anni. Siamo molto soddisfatti delle adesioni pervenute. Monterusciello sarà in questo fine settimana la capitale italiana del nuoto».