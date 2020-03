© RIPRODUZIONE RISERVATA

. «Non importa se vai avanti piano, l'importante è che non ti fermi». Barba in versione monaco zen e citazione di Confucio, per perseguire la via della perfezione, partendo dallo sport. A tutto c’è rimedio tranne l’assenza di piscina. E allora ecco che lo sherpa del buon umore e campione di simpatia, Christian Andrè, attiva l’ingegno e scatena l’inventiva.Sport formula della felicità e del benessere. «, che si propone l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone a fare un semplice minuto al giorno di attività fisica nell’arco temporale di trenta giorni. Si invitano tre persone a proseguire e a condividere il proprio video, scrivendo l’hashtag #1x30», racconta Andrè, presidente del San Mauro e trainer online al tempo del coronavirus.Tenuta psicofisica. Posta positività e dà il buon esempio. Con il figlio Norman scaccia la tristezza del momento e combatte lo stress da isolamento. «Il vero sforzo è creare la sana abitudine al movimento per chi è pigro e sedentario, mantenerla per chi si allenava già regolarmente prima dell'emergenza», osserva il fondatore della società biancoblu di nuoto e pallanuoto.Perseveranza del talento. Atteggiamento e priorità. «Agli arresti domiciliari non per nostra scelta, abbiamo il tempo necessario di poter migliorare la nostra condizione fisica. Possiamo impegnarci ad essere delle persone migliori, anche quando la pandemia da Covid-19 sarà finita», spiega il giocatore e capitano della Canottieri Napoli dal 1990 al 2004.Seduta giornaliera. «I benefici del movimento sono innumerevoli e l'Italia, purtroppo, è il secondo paese più pigro e sedentario dell'Unione Europea: la sedentarietà è il quarto fattore di mortalità nel mondo. Come propugnatore del wellness sento il dovere di sensibilizzare le persone su questo tema, soprattutto in tale delicato periodo, che ci vede costretti a casa», prosegue il vincitore delle Universiadi di Palermo nel 1997 e medaglia d’argento a quelle di Palma de Maiorca nel 1999.Di necessità virtù. «Un piccolo passo alla volta, un minuto al giorno appunto, serve ad aiutare le persone a creare una vera abitudine al movimento. La capacità di piccole azioni quotidiane incide più delle grandi azioni eroiche», afferma il classe’77.Coinvolgimento pieno e totale. «Il primo passo non ti porta dove vuoi, ti toglie da dove sei. Le vecchie abitudini sono state spazzate vie. Oltre alla tv, alla lettura, a riscoprire vecchi hobby, a crearne di nuovi, abbiamo la possibilità di muoverci, di sentire il nostro corpo. E’ un diritto che dobbiamo darci. Questo è lo spirito di 1x30», argomenta Andrè, tecnico della Canottieri Napoli.Strategia e controfuga. «Diffusione positiva del movimento, anche in salotto e tra le mura di casa. Un minuto indica la strada, un percorso, una visione da perseguire giorno dopo giorno. Uscire dalla comfort zone e abbandonare le statiche consuetudini. Il movimento è vita e stare bene è la condizione indispensabile per poter raggiungere i traguardi personali o lavorativi che ci si pone. Una ripartenza per tutti, quando questo brutto periodo sarà finito», conclude fiducioso Andrè.Basta davvero poco per alzarsi dal divano: 1x30, appunto.