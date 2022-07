Tre giorni di Nuoto di Fondo nelle acque di Castellabate con duecento atleti, nell’ambito delle gare organizzate dal Circolo Nautico Punta Tresino con il patrocinio del Comune di Castellabate e della FIN, con la collaborazione del Centro Sportivo Italiano e del Circolo Canottieri Agropoli, e con il supporto degli sponsor RTS e Convergenze. L’iniziativa rientra nell’ambito del Grand Prix “Le Tre Sirene”, che si svolgerà fino al mese di settembre tra Costiera Amalfitana, Cilentana e Penisola Sorrentina.



Nella traversata di 3 km ha trionfato Salvatore Mazzotta (SSD Sorrento Infinity Arl), seguito da Massimiliano Pinto (Due Ponti SSD) e Giuseppe Cantisano (Caravaggio S.V. Acqua SSD). Nella classifica femminile, gradino più alto del podio per Irene Mantovani (Villa York Sporting Club), seguita da Marina Peluso (Peppe Lamberti N.C. ASD) e Renata Maria Perretti (Swimrun South ASD).

Nella prova di 5 km, sempre nel cuore dell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate, ha vinto Salvatore Saldutti (ASD Vanessa Nuoto Smile), secondo posto per Luca Monolo (Nuotatori Milanesi) e terzo posto per Luca Parrella (Rari Nantes Nuoto Salerno). Tra le donne, trionfo per Chiara Cascella (Olimpia Sport Village SSD), seguita da Rosa Coppola (Olimpia Sport Village SSD) e Antonietta Di Giovannantonio (Acadueo Srl – Aversa).

Nel miglio, invece, ha vinto Luca Campese (Caravaggio S.V. Acqua SSD), secondo posto per Catello Scola (Sintesi SSD) e terzo gradino del podio per Michele Baviera (Peppe Lamberti N.C. ASD). Nella classifica femminile, primo posto per Lucia Salvati (Cus Salerno ASD), secondo posto per Francesca Fortini (Peppe Lamberti N.C. ASD) e terzo posto per Giuseppina Auletta Peppe Lamberti N.C. ASD).



Gran finale, domenica mattina, con la traversata di 15 km del “Gran Fondo Italia”, circuito a tappe di nuoto in acque libere su lunghe distanze, che ha visto trionfare l’argentino Claudio Marcelo Plit, già vincitore di ben quattro edizioni della Capri-Napoli. Secondo posto per Angel Roman Tassisto (Federacion Cordobesa De Natacion) e terzo posto per Andrea Ruzzi (Canottieri Milano). Tra le donne, trionfo per Raffaella Aimone (ASD Nuotatori Canavesani), seguita dalle argentine Celeste Monica Ramos e Victoria Chamorro.



“Abbiamo rivisto tanti atleti nelle splendide acque di Castellabate ­- spiega Giovanni Pisciottano, direttore sportivo del Circolo Nautico Punta Tresino – E’ doveroso ringraziare tutti coloro che ci hanno supportato nell’organizzazione delle gare. Le condizioni meteomarine hanno favorito lo spettacolo in acqua e dato modo agli atleti di competere fino alla fine per la vittoria e allo stesso tempo di ammirare, bracciata dopo bracciata, la bellezza di questo mare e di tutto ciò che lo circonda”.