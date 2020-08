Pompei si tinge d’azzurro. La cittadina vesuviana ospita fino al 29 agosto prossimo il raduno delle nazionali femminili Junior e Youth di Pugilato. Il quartier generale è fissato presso l’Hotel Vittoria di Pompei che per l’occasione, anche in considerazione delle normative anticovid, ha allestito apposite sale per gli allenamenti circostanziati. Ventitré giovani pugili agli ordini della selezionatrice Valeria Calabrese assistita dall’ex campione mondiale Gianfranco sosterranno questo collegiale in vista della ripresa dell’attività internazionale. Tra queste anche cinque campane, si tratta delle Junior Maria Teresa Sannino (GS Carabinieri) e Luisa Acconcia (GS Fiamme Oro) e delle Youth Chiara Saraiello (De Novellis), Daniela Golino (GS Fiamme Oro) e Teresa Oncia (GS Carabinieri). Peccato per la vice campionessa europea Miriam Tommasone che per un ritardo nel test Anticovid non ha potuto prendere parte a questo raduno.



«È un momento importante per queste ragazze – spiega la selezionatrice Valeria Calabrese - che abbandonano l’allenamento a distanza e riprendono l’attività d preparazione in vista dei futuri impegni internazionali. Abbiamo scelto Pompei e l’Hotel Vittoria perché ci consentono di svolgere l’attività nel pieno rispetto delle normative anticovid sia per gli allenamenti che per l’ospitalità. Ricominciamo la preparazione dopo questa paisa forzata con l’intento di ripetere i grandi successi che abbiamo ottenuto nella scorsa stagione. Sarà difficile ripetersi ma dobbiamo provarci».



Tecnici e ragazze sono state ospitate nella gloriosa palestra della Boxe Vesuviana di Torre Annunziata per alcune sedute di sparring per la soddisfazione del maestro Lucio Zurlo e di suo figlio Biagio responsabile nazionale del settore tecnico della FPI.«Ho visto un gruppo come sempre ben organizzato e disciplinato – spiega il consigliere federale - si vede che queste ragazze hanno voglia di riprendere l'attività agonistica. Abbiamo messo a disposizione la nostra palestra per dare un valore aggiunto a questo raduno che si svolge in Campania con la speranza di rivedere presto anche un evento, una sfida internazionale nella nostra regione» In precedenza le nazionali azzurre giovanili erano state ospitate nella scuola di Polizia delle Fiamme Oro di Caserta.