E' il primo appuntamento dell'anno della Napoli sportiva ed anche nel 2022 la XXXIV edizione della corsa su strada denominata “Marzano Record” ha raccolto numerosi podisti sul promontorio di Posillipo per una gara di 7 km attraverso le strade antiche del promontorio partenopeo. Gli atleti hanno percorso un tratto su un itinerario sviluppato lungo la strada antica di Via Del Marzano storica via della seconda metà del 1500 dove esiste ancora in buone condizioni la chiesa di Santa Maria della Consolazione ovviamente rifatta nel Seicento-Settecento. In gara atelti dell’Atletica Virgiliano, Asa Detur Napoli, Atletica Posillipo, Caivano Runners, International Security Service, Hermes Campania, Napoli Running, Hippos C.F. e non solo.

Il successo del primo appuntamento podistico di Napoli del 2022 è andato ancora al fondista napoletano Maurizio Di Gennaro del team Atletica Posillipo che ha messo il sigillo sul crono di 27'26". Al secondo e terzo posto sulla linea del traguardo sono giunti rispettivamente Pasquale Raganati (Napoli Running) che con 28’04” ha prevalso su Stefano Panico (Runcard)con 29’16”.

In campo femminile si è registrato il netto successo della posillipina Vaventina Sanfelice, portacolori del del team Atletica Virgiliano che ha chiuso con il tempo di 35'31". Al secondo e terzo posto si sono classificate Claudia Cioffi (36’50”) e Concita Tedesco (38’48”) dell’Atletica Libero.

Nella classifica dei team affiliati alla Fidal Campania, podio per l’Atletica Virgiliano (p.88), Atletica Posillipo (p.61) e il team Caivano Runners con 38 punti.