Soulaima, la barca a vela X-Yachts X-35 targata ALA che difende i colori del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, ha vinto la 34esima Coppa Pacifico, messa in palio dal Circolo del Remo e della Vela Italia nell’ambito del Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli.

La seconda giornata di regate, domenica scorsa, è stata caratterizzata da poco vento; gli equipaggi sono riusciti a completare una sola prova e con il primo posto di giornata e gli ottimi piazzamenti della scorsa domenica, l’equipaggio di Soulaima (Classe ORC) ha conquistato il trofeo.

“Il Campionato Invernale Vela d’Altura di Napoli è complesso e avvincente, non solo per il numero di barche in gara, ma soprattutto perché i team avversari sono estremamente performanti e composti da professionisti che provengono da esperienze veliche e circuiti internazionali molto importanti”, Davide Russo, Owner del Progetto vela in ALA. “E, forse, è proprio questo che ci spinge ancora di più a dare il massimo in ogni regata e che ci rende fieri di portare a casa degli ottimi risultati, come il recupero che siamo riusciti a fare nella seconda bolina e nell’ultima poppa; recupero che ci ha poi consentito di vincere il trofeo”

Al secondo posto, nella classe ORC, Nientemale di Giuseppe Osci e Riccardo Calcagni (LNI Pozzuoli), al terzo Cosixty 8 di Salvatore Casolaro (CN Torre Annunziata).

Nella categoria Sportboat ha primeggiato Gulliver di Aldo Borin della Lega Navale di Napoli seguito da Zizzè Pacchiana di Sergio Giusti e Gaba di Claudio Polimene, entrambi equipaggi del C.N. Torre del Greco.

Per i Grancrociera primo posto per Sly Fox Cube di Roberto Fotticchia e Michele Gagliardi del RYCC Savoia; secondo posto per Zen 2 di Cesare Bertoli della LNI Pozzuoli e a seguire Vis Iovis di Vincenzo Giugno della LNI Napoli.

Si chiude così il challenge perpetuo intitolato ad Arturo Pacifico che apre tradizionalmente il Campionato. Prossimo appuntamento fissato per il 27 novembre 2022 con la Coppa Giuseppina Aloj (istituita oltre quarant’anni fa in memoria della moglie del dottor Giuseppe Aloj) al RYCC Savoia