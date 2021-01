Capitan Vincenzo Tozzi e compagni versus Luca Pasca e soci. Derby clorato e naposalernitano alla piscina Scandone tra Aktis Acquachiara e Rari Nantes Arechi (ore 18). A distanza di due settimane ritornano in vasca i protagonisti del girone Sud e promettono battaglia. «Dovremo essere bravi a rimanere concentrati e soprattutto lucidi nei momenti importanti della gara», spiega alla vigilia il pallanuotista di Pomigliano d’Arco.

Operazione riscatto immediato per i biancazzurri dopo il ko maturato al debutto con i cugini della Canottieri Napoli. «Sarà sicuramente un derby equilibrato», osserva il classe 1999. Nuova formula del campionato e carichi di lavoro rivoluzionati, adattati alle esigenze del calendario.

«Siamo a disposizione dello staff, per poter recuperare la condizione atletica nel minor tempo possibile. Abbiamo lavorato molto intensamente e vogliamo riscattare la brutta prestazione contro i giallorossi». Tutti negativi i tamponi effettuati, in forse la presenza di Daniele De Gregorio, sulla via del ristabilimento, causa l'infortunio alla mano destra. «La stracittadina con la Canottieri ci ha lasciato la consapevolezza di dover sempre lavorare tanto per essere al 100% della forma. Si è vista la differenza di preparazione, ormai la partita è archiviata, il campionato è appena iniziato e dobbiamo guardare avanti», auspica fiducioso il capitano acquachiarino (nella foto di Manuel Schembri).

Avversari di turno l’intramontabile Fabrizio Buonocore, Giuseppe Gregorio e l’ex Pasca, per citare i giocatori più rappresentativi. Roster affidato a Ninni Silipo, fratello dell’Hall of Fame Carlo. Invicti reduci dal 10-10 con il Cus Unime. «Siamo consapevoli che l’Arechi ha una migliore condizione fisica rispetto alla nostra, come testimonia l’ottimo pareggio raggiunto con il Messina nella seconda parte di gara. Mi aspetto una prova di rigorosa attenzione nelle due fasi di gioco dai miei ragazzi e di spirito di sacrificio» riferisce il tecnico Mauro Occhiello.

