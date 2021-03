Derby clorato. Alla Scandone la prima di ritorno, la sesta giornata di serie A2 sabato 27 marzo (ore 15). Sfida tra cugini a Fuorigrotta e tre punti pesanti in palio. Si annuncia interessante il duello Aktis Acquachiara-Canottieri Napoli. All’andata (sabato 16 gennaio) s’imposero i giallorossi 10-6, con uno scatenato Maros Tkac. Lo slovacco si presentò al debutto stagionale con ben 7 reti a referto.

«Mi aspetto una partita totalmente diversa rispetto a quella dell'andata. Entrambe le compagini scenderanno in vasca con molta più grinta e tenacia per guadagnare l'intera posta in palio, fondamentale ai fini playoff», spiega il canottierino Luca Baldi. «Dopo l'incontro vinto con l’Unime (5-10), ci siamo subito concentrati per questo match, cercando di presentarci al meglio e provando a correggere tutte quelle che possono essere le sbavature sia in fase offensiva che difensiva», osserva il giocatore nato a Salerno, che indossa la calottina numero 4.

«Il derby è un incontro particolare, che sfugge ad ogni pronostico. Può succedere davvero di tutto, ma noi siamo motivati e abbiamo voglia di vincere», dichiara fiducioso il centrovasca classe 1999. In classifica capitan Biagio Borrelli a 9, acquachiarini staccati di due lunghezze. I ragazzi di Enzo Massa alla ricerca del quarto successo nel girone Sud.